Les Petits Champions de la Lecture Place de la libération Riscle

Les Petits Champions de la Lecture

Place de la libération Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les Petits champions de la lecture est un grand jeu de lecture à voix haute pour les élèves inscrits en CM1 et/ou CM2.

Une douzaine d’écoliers, sélectionnés lors des Finales Écoles (en classe, par leurs camarades), liront un court texte de leur choix à voix haute (2 à 3 minutes).

Un jury composé pour l’occasion désignera le Petit Champion qui sera ensuite convoqué à la finale régionale, qui se tiendra à Toulouse, médiathèque José Cabanis.

Les plus talentueux auront la chance de se rendre sur la scène de la Comédie Française, pour la Finale Nationale, et liront à nouveau devant un jury composé d’auteurs, comédiens, journalistes…

Un ou une lauréat(e) sera couronné(e) Grand champion ou championne de l’édition !

Venez écouter ces orateurs en herbes et encourager leur prestation.

Inscription conseillée.

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Place de la libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

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English :

Les Petits champions de la lecture is a great read-aloud game for pupils enrolled in CM1 and/or CM2.

A dozen schoolchildren, selected during the School Finals (in class, by their peers), will read a short text of their choice aloud (2 to 3 minutes).

A special jury will select the Petit Champion, who will then be invited to the regional final, to be held at the José Cabanis multimedia library in Toulouse.

The most talented will have the chance to take to the stage of the Comédie Française, for the National Final, and read again in front of a jury made up of authors, actors, journalists?

One winner will be crowned Grand Champion of the edition!

Come and listen to these budding speakers, and cheer them on.

Registration recommended.

L’événement Les Petits Champions de la Lecture Riscle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65