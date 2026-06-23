Les petits chanteurs de Lannion et de St Brieuc en concert à la Basilique du Folgoët Basilique Le Folgoët mardi 7 juillet 2026.

Le Folgoët

Les petits chanteurs de Lannion et de St Brieuc en concert à la Basilique du Folgoët

Basilique Basilique ND du Folgoët Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

En 2024, les Petits Chanteurs de Lannion et de Saint-Brieuc faisaient revivre un chef d’œuvre de la musique chorale en langue bretonne Ar Basion Vraz La Passion Celtique, composé par Christian Desbordes.

Accompagné d’un orchestre symphonique, les jeunes chanteuses et chanteurs des deux maîtrises costarmoricaines avaient donné cette œuvre en concert dans toute la Bretagne.

Une nouvelle aventure commence aujourd’hui autour de Ar Basion Vraz pendant quelques jours, les Petits Chanteurs l’enregistreront et la graveront sur CD au début du mois de juillet.

Mais avant de débuter cette résidence d’enregistrement, les Petits Chanteurs avaient à cœur de partager un concert.

Et c’est dans la magnifique basilique Notre-Dame du Folgoët que le public pourra entendre de belles polyphonies classiques (Fauré, Mozart, Bach, Kodaly), des chants du monde et de la musique traditionnelle de Bretagne et d’ailleurs interprétées par les deux maîtrises. .

Basilique Basilique ND du Folgoët Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 22 92 05 36

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English :

L’événement Les petits chanteurs de Lannion et de St Brieuc en concert à la Basilique du Folgoët Le Folgoët a été mis à jour le 2026-06-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne