Les petits curieux Ma première expo Au temps de Camille Claudel Place Julia Pont-Aven vendredi 14 août 2026.
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère
Début : 2026-08-14 10:45:00
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Sur l’exposition temporaire.
Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvre au regard, au rythme d’une visite adaptée aux plus petits !
Durée 30 minutes.
De 3 à 5 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire. .
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
