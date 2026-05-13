Landaul

Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau

Place de l’Église Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Avec son pignon ouest flamboyant, l’église est le dernier témoin d’une histoire complexe une église et une chapelle côte-à-côte, une église détruite et une chapelle agrandit qui devient l’église paroissiale et porte deux noms. Une fois à l’intérieur, cette histoire complexe se révèle par le décor des sablières, des voûtements et la collection de pièces de mobilier.

Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Place de l’Église Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau Landaul a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon