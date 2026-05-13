Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau Landaul
Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau Landaul mardi 6 octobre 2026.
Landaul
Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau
Place de l’Église Landaul Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Avec son pignon ouest flamboyant, l’église est le dernier témoin d’une histoire complexe une église et une chapelle côte-à-côte, une église détruite et une chapelle agrandit qui devient l’église paroissiale et porte deux noms. Une fois à l’intérieur, cette histoire complexe se révèle par le décor des sablières, des voûtements et la collection de pièces de mobilier.
Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Place de l’Église Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle devenue église, Sainte-Marie-Madeleine Saint-Théleau Landaul a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon