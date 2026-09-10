Les Petits Déj’ Lunaires, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Informations pratiques

Les Petits Déj’ Lunaires 17 septembre 2026 – 17 juin 2027, certains jeudis Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00

Fin : 2027-06-17T10:00:00+02:00 – 2027-06-17T12:00:00+02:00

Le Pôle Accompagnement de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous de 10h à 12h pour un temps de rencontre, d’échanges et de partages entre artistes porteurs de projets culturels.

Rdv en présentiel au Pôle Associatif Désiré Colombe (à Nantes) ou en visio (de 10h à 11h) pour se donner des bons tuyaux, discuter autour des projets des uns et des autres.

Ce temps est gratuit et sur inscription.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0659341996 »}] https://us02web.zoom.us/meeting/register/ivl9ggOkRAemdGCI9nFxOg

un temps convivial pour se rencontrer, échanger et de partager entre artistes porteurs de projets culturels.

association PaQ’la Lune