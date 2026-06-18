Les petits explorateurs Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Les petits explorateurs

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-21

Promenons-nous dans les bois, vérifiez que le renard n’y est pas. Suivez les pistes d’indices pour découvrir les animaux forestiers. De 3 à 6 ans. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Les petits explorateurs

L’événement Les petits explorateurs Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)