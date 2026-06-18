Les petits explorateurs Lab71 Dompierre-les-Ormes
Les petits explorateurs Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 15 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
Les petits explorateurs
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-21
Promenons-nous dans les bois, vérifiez que le renard n’y est pas. Suivez les pistes d’indices pour découvrir les animaux forestiers. De 3 à 6 ans. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Les petits explorateurs
L’événement Les petits explorateurs Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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