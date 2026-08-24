Informations pratiques

Kerlouan

Les petits explorateurs

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Venez découvrir les secrets d’un village de paysans-pêcheurs-goémoniers ! Lors de cette balade ludique, vous suivrez les traces des anciens habitants qui vivaient au rythme de la mer et de la récolte des algues.

À travers des jeux et énigmes, vous en apprendrez davantage sur leur quotidien, leurs traditions et les trésors de la nature qui les entouraient. En chemin, vous pourrez toucher, observer et même sentir ce qui a fait la richesse de ce village. Prêts à plonger dans l’histoire et à devenir de vrais petits explorateurs ?

Enfants de 8 à 12 ans.

Possibilité d’accompagner les enfants lors de la visite. Dans ce cas, réserver des places seulement pour les enfants.

Infos pratiques

– Réservation sur meneham.bzh et dans les accueils de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham et Brignogan

– RDV devant l’Accueil du site.

– Le parking visiteurs se trouve à 700m du cœur du village.

– Durée 1h

– Tranche d’âge indicative .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Les petits explorateurs Kerlouan a été mis à jour le 2026-08-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne