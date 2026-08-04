Atelier de cyanotype à Meneham Kerlouan
samedi 12 septembre 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Atelier de cyanotype à Meneham
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Envie de créer autrement, en lien avec la mer et la lumière ? Florence vous propose un atelier de cyanotype, une technique photographique ancienne qui permet de réaliser de délicates empreintes blanches sur un fond bleu profond.
Ouvert aux enfants dès 6 ans, aux familles et aux adultes, cet atelier débute par une récolte d’algues sur l’estran à marée basse. La suite se déroule dans une salle à l’abri des UV pour composer librement des images à partir des trésors récoltés.
Grâce au soleil ou à des lampes UV, les empreintes se révèlent peu à peu, donnant naissance à des créations uniques.
Un moment simple de découverte, de créativité et de partage, dans une ambiance conviviale. Chaque participant repartira avec 3 à 4 cyanotypes réalisés pendant la séance.
Infos pratiques
– Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages (Guissény et Kerlouan en juillet août)
– Durée 2h30/3h
– Accessible dès 6 ans
– RDV devant le premier atelier d’artisan (2ème porte de la caserne sur la gauche)
– Atelier pouvant accueillir un minimum de 3 personnes et un maximum de 8 personnes .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Atelier de cyanotype à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-28 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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