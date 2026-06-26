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Bar à marée Kerlouan

Bar à marée Kerlouan mardi 4 août 2026.

Adresse
Plage du Cremiou
Ville
29890 Kerlouan
Département
Finistère
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Kerlouan

Bar à marée

Plage du Cremiou Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Apéritif les pieds dans l’eau au Cremiou.
Un événement proposé par l’Ecole Zéro.   .

Plage du Cremiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Bar à marée Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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