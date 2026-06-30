AGENDA · Kerlouan
Veillée contes et légendes Kerlouan
lundi 3 août 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Veillée contes et légendes
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 22:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir les légendes de Kerlouan avec Sylvie Gougay.
S’il pleut, l’événement se passera au Rohou à Kerlouan.
Un atelier proposé par l’Ecole Zéro. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Veillée contes et légendes Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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