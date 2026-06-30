Informations pratiques

Kerlouan

Veillée contes et légendes

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez découvrir les légendes de Kerlouan avec Sylvie Gougay.

S’il pleut, l’événement se passera au Rohou à Kerlouan.

Un atelier proposé par l’Ecole Zéro. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Veillée contes et légendes Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne