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AGENDA · Kerlouan

Veillée contes et légendes Kerlouan

lundi 3 août 2026 · Kerlouan

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Site de Meneham
Ville
29890 Kerlouan
Département
Finistère
Tarif

Kerlouan

Veillée contes et légendes

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 22:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez découvrir les légendes de Kerlouan avec Sylvie Gougay.
S’il pleut, l’événement se passera au Rohou à Kerlouan.
Un atelier proposé par l’Ecole Zéro.   .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Veillée contes et légendes Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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