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Conférence mythologies et légendes Kerlouan

Conférence mythologies et légendes Kerlouan lundi 3 août 2026.

Adresse
Rohou
Ville
29890 Kerlouan
Département
Finistère
Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Kerlouan

Conférence mythologies et légendes

Rohou Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-03 17:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Depuis les territoires grecs, jusqu’au Pays Pagan, venez discuter des imaginaires appuyés sur les réalités du terrain.
Une conférence proposée par l’Ecole Zéro.   .

Rohou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Conférence mythologies et légendes Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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