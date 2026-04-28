Kerlouan

Visites découverte de Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Plongez dans l’histoire de Meneham, un village où les savoir-faire de pêcheurs, paysans et goémoniers se mêlent harmonieusement. En flânant autour de ses chaumières, vous découvrirez la vie d’autrefois et les métiers qui ont façonné ce lieu unique. Entre terre et mer, déambulez au cœur d’un patrimoine vivant et préservé.

Infos pratiques

> Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages (Guissény et Kerlouan en juillet août)

> Rendez-vous devant l’accueil du site.

> Le parking visiteur se trouve à 700m à pied du cœur du village.

> Durée 1h. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites découverte de Meneham

L’événement Visites découverte de Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-28 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne