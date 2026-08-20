Les petits jouent, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Les petits jouent Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

maximum 10 personnes (parents et enfants de 2 à 5 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les enfants pourront découvrir des jeux auxquels ils n’ont pas l’habitude de jouer avec leurs parents

Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218 [{« type »: « email », « value »: « biblinoise@noisseville.fr »}]

Biblis en folie 2026

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