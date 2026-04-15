Les Petits Mâles – une enquête auprès des hommes de demain de Laurent Metterie, Insa Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray

Les Petits Mâles – une enquête auprès des hommes de demain de Laurent Metterie Mercredi 29 avril, 18h30 Insa Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Les Petits mâles donne la parole à une trentaine de garçons de 7 à 18 ans, rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Ils ont été interrogés sur les thèmes qui sont aujourd’hui au cœur des combats féministes : apparence physique et injonctions esthétiques, amours et amitiés, sexisme et violences sexuelles, fluidité des genres et droits des personnes LGBTQI. En résonance avec leurs propos, des femmes qui ont l’âge de leurs grand-mères déroulent le fil de leur vie, évoquant les « hommes d’hier ». Le contraste avec les garçons, hommes de demain, révèle l’ampleur des mutations en cours. Pensé comme un film d’éducation à l’égalité et contre le sexisme, Les Petits Mâles cherche à produire une prise de conscience des mécanismes qui reproduisent les stéréotypes de genre et nourrissent les violences sexistes et sexuelles.

Le 29/04/2026 – 18h30 – Durée : 1h15 + 45 minutes de débat avec le réalisateur – INSA Rouen Normandie, Amphi Germaine Tillion / Bât. Magellan

Insa Rouen Insa Rouen – 685 avenue de l’Université – 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.insa-rouen.fr/les-petits-males-une-enquete-aupres-des-hommes-de-demain-de-laurent-metterie »}]

Les Petits mâles donne la parole à une trentaine de garçons de 7 à 18 ans, rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Ils ont été interrogés sur les thèmes des combats féministes sexisme féministes