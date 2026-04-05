Les Petits pas – Projet participatif dansé avec la Cie Baro d’evel Mixt Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 17:30 –

Gratuit : oui Tout public

Portée par deux artistes, Blaï Mateu Trias et Camille Decourtye, depuis 20 ans, la compagnie Baro d’evel trace un sillon singulier dans le monde du cirque, faisant dialoguer le clown, la danse, l’opéra et le théâtre.Artistes associés de Mixt pour trois ans, ils vont investir notre base nantaise, la transfigurer pour fêter l’arrivée de l’été à l’occasion d’une carte blanche que nous leur avons confiée les 13 et 14 juin 2026. Présentation du parcoursLa compagnie Baro d’evel et Mixt propose un atelier de pratique en 3 temps, articulé sur 3 week-ends de mars à juin 2026. Cet atelier sera l’occasion de découvrir et d’aborder une partie du vocabulaire physique, rythmique et vocal de Baro d’Evel.Ce projet est destiné à un groupe de 60 personnes ayant déjà une pratique artistique (danse, théâtre, musique) à partir de 14 ans.Une restitution collective est prévue à l’occasion de la carte blanche de Baro d’evel à Mixt le samedi 13 juin 2026.

Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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