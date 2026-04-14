Les Petits pas – Projet participatif dansé avec la Cie Baro d’evel, Mixt, Nantes

Les Petits pas – Projet participatif dansé avec la Cie Baro d’evel Samedi 13 juin, 17h30 Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Portée par deux artistes, Blaï Mateu Trias et Camille Decourtye, depuis 20 ans, la compagnie Baro d’evel trace un sillon singulier dans le monde du cirque, faisant dialoguer le clown, la danse, l’opéra et le théâtre.

Artistes associés de Mixt pour trois ans, ils vont investir notre base nantaise, la transfigurer pour fêter l’arrivée de l’été à l’occasion d’une carte blanche que nous leur avons confiée les 13 et 14 juin 2026.

Présentation du parcours

La compagnie Baro d’evel et Mixt propose un atelier de pratique en 3 temps, articulé sur 3 week-ends de mars à juin 2026. Cet atelier sera l’occasion de découvrir et d’aborder une partie du vocabulaire physique, rythmique et vocal de Baro d’Evel.

Ce projet est destiné à un groupe de 60 personnes ayant déjà une pratique artistique (danse, théâtre, musique) à partir de 14 ans.

Une restitution collective est prévue à l’occasion de la carte blanche de Baro d’evel à Mixt le samedi 13 juin 2026.

Mixt 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projet participatif pour 60 danseurs amateurs moisdespratiquesartistiques2026

© Christophe Raynaud de Lage