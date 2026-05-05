Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade, Square Augustin Fresnel, Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Samedi 13 juin, 18h18 Square Augustin Fresnel Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:18:00+02:00 – 2026-06-13T19:18:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:18:00+02:00 – 2026-06-13T19:18:00+02:00

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité

La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviter

à vous arrêter, pour les croiser,

les rencontrer,

les regarder,

les écouter…

ou pas, à pas là où vous serez

Square Augustin Fresnel Rue Augustin Fresnel, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Balade à légère tendance décalée et poétique art du clown rue