Les petits secrets de l’huître Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Andernos-les-Bains
jeudi 29 octobre 2026 · Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Les petits secrets de l’huître
Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Une activité amusante et enrichissante !
S’initier au métier d’ostréiculteur au port d’Andernos est une expérience fascinante, surtout avec la découverte des outils et des prédateurs de l’huître.
Le rallye photo ajoute une touche ludique, et la récompense à déguster est un excellent moyen de conclure cette aventure !
C’est parfait pour les familles et les enfants de plus de 6 ans.
Durée 2h.
Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.
Aucun billet en vente sur place. uniquement sur réservation. .
Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English :
L’événement Les petits secrets de l’huître Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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