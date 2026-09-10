Les petits secrets de l’huître Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Les petits secrets de l’huître

Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Une activité amusante et enrichissante !

S’initier au métier d’ostréiculteur au port d’Andernos est une expérience fascinante, surtout avec la découverte des outils et des prédateurs de l’huître.

Le rallye photo ajoute une touche ludique, et la récompense à déguster est un excellent moyen de conclure cette aventure !

C’est parfait pour les familles et les enfants de plus de 6 ans.

Durée 2h.

Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.

Aucun billet en vente sur place. uniquement sur réservation. .

Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English :

L’événement Les petits secrets de l’huître Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains