Les petits secrets de Maillezais Parking de l’Abbaye Maillezais

Les petits secrets de Maillezais

Parking de l’Abbaye Devant l’Office de Tourisme Maillezais Vendée

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20

Une visite insolite pour percer les mystères d’un lieu où le passé continue de chuchoter à l’oreille des curieux.

On dit que les plus belles histoires se cachent dans les moindres recoins. Ici, chaque pierre et chaque ruelle ont quelque chose à raconter ! Les détails murmurent l’histoire du Marais poitevin ! Des pierres cachées qui ont autrefois façonné la grandeur de l’abbaye, aux ruelles aux noms insolites, en passant par les petits ports dissimulés dans la verdure, chaque recoin de Maillezais révèle un secret. L’ombre de Rabelais plane encore sur le village, entre anecdotes savoureuses et récits d’un autre temps.

Une visite insolite pour percer les mystères d’un lieu où le passé continue de chuchoter à l’oreille des curieux.

Et pour clore cette escapade pleine de surprises, quoi de mieux qu’un moment convivial ? La visite s’achève par une dégustation de produits locaux, histoire de savourer Maillezais jusqu’à la dernière bouchée !

EN JUILLET JEUDIS 23/07 -30/07

EN AOÛT JEUDIS 13/08 20/08

– Lieu de rendez-vous Devant l’accueil de l’Abbaye Saint-Pierre de Maillezais, Rue du Grand Port 85420 Maillezais

– Durée : 1h30 de visite + moment convivial (optionnel)

– Tout public

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITE :

– Animaux non admis

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Merci de vous présenter sur place 15 minutes avant le début de la visite

– Fin de la billetterie en ligne le jour même à 17h

Billetterie en ligne à venir .

Parking de l’Abbaye Devant l’Office de Tourisme Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

An unusual visit to unravel the mysteries of a place where the past continues to whisper in the ears of the curious.

L’événement Les petits secrets de Maillezais Maillezais a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin