Les Phonographes création radiophonique Radio Dragon Mens
jeudi 3 septembre 2026 · Radio Dragon · Mens
Informations pratiques
Mens
Les Phonographes création radiophonique
Radio Dragon Place de la Halle Mens Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 21:00:00
fin : 2026-10-01 22:00:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03
Les Phonographes est une émission mensuelle où se rencontrent lecteurs, lectrices, comédien.ne.s, musicien.ne.s professionnel.le.s et amateur.e.s du Trièves, autour de textes contemporains, pour 1h de création radiophonique sur Radio Dragon.
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Radio Dragon Place de la Halle Mens 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les Phonographes is a monthly program that brings together readers, actresses, actors, professional and amateur musicians from the Trièves region come together to discuss contemporary texts, for an hour of radio programming on Radio Dragon.
L’événement Les Phonographes création radiophonique Mens a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Trièves