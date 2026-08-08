Les Phonographes création radiophonique Radio Dragon Mens

Informations pratiques

Mens

Les Phonographes création radiophonique

Radio Dragon Place de la Halle Mens Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 21:00:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Les Phonographes est une émission mensuelle où se rencontrent lecteurs, lectrices, comédien.ne.s, musicien.ne.s professionnel.le.s et amateur.e.s du Trièves, autour de textes contemporains, pour 1h de création radiophonique sur Radio Dragon.

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Radio Dragon Place de la Halle Mens 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Les Phonographes is a monthly program that brings together readers, actresses, actors, professional and amateur musicians from the Trièves region come together to discuss contemporary texts, for an hour of radio programming on Radio Dragon.

L’événement Les Phonographes création radiophonique Mens a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Trièves