Les pieds dans l’eau, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon

Les pieds dans l’eau 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon

Animation libre et gratuite, conseillée à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Les pieds dans l’eau

Atelier proposé par le Service régional de l’archéologie, DRAC

Six pays alpins partagent la responsabilité du patrimoine archéologique mondial UNESCO des Palafittes. Il s’agit de villages construits sur pilotis au bord des lacs, entre le Néolithique et l’Âge du Fer, désormais recouverts par les eaux. / Il est proposé de découvrir ces sites archéologiques fragiles à travers une mallette pédagogique, un petit film et des jeux sur la question des vestiges lacustres immergés.

Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé

Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard

Tram T2, arrêt Centre Berthelot

Les pieds dans l’eau

© SRA