Les pieds dans l’herbe Partir en Livre Iffendic
Les pieds dans l’herbe Partir en Livre Iffendic jeudi 25 juin 2026.
Iffendic
Les pieds dans l’herbe Partir en Livre
Mosaïque des Mots Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le jeudi 25 juin à 10h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic donne rendez-vous au enfants de 0 à 3 ans pour une lecture les pieds dans l’herbe.
Gratuit.
Sur inscription. .
Mosaïque des Mots Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
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English :
L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté
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