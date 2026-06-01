Les pieds dans l’herbe Partir en Livre Iffendic jeudi 25 juin 2026.

Iffendic

Les pieds dans l’herbe Partir en Livre

Mosaïque des Mots Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le jeudi 25 juin à 10h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic donne rendez-vous au enfants de 0 à 3 ans pour une lecture les pieds dans l’herbe.

Gratuit.

Sur inscription. .

Mosaïque des Mots Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté