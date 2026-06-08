Iffendic

Jeudis En’Chantés

Sur le marché Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Comme chaque été, une série de concerts enchante le marché. Le rendez-vous est donnée tous les jeudis du 2 au 30 juillet à partir de 16h, rue du commerce, pour une soirée musicale et festive.

Le jeudi 2 juillet à 19h Magical Mystic. 100% Reggae. Sur scène, tous les meilleurs titres de la tradition du Raggae sont là, de Bob Marley à Morgan Heritage.

Marché et restauration sur place .

Sur le marché Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16

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English :

L’événement Jeudis En’Chantés Iffendic a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté