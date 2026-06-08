Jeudis En’Chantés Iffendic
Jeudis En’Chantés Iffendic jeudi 2 juillet 2026.
Iffendic
Jeudis En’Chantés
Sur le marché Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Comme chaque été, une série de concerts enchante le marché. Le rendez-vous est donnée tous les jeudis du 2 au 30 juillet à partir de 16h, rue du commerce, pour une soirée musicale et festive.
Le jeudi 2 juillet à 19h Magical Mystic. 100% Reggae. Sur scène, tous les meilleurs titres de la tradition du Raggae sont là, de Bob Marley à Morgan Heritage.
Marché et restauration sur place .
Sur le marché Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
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English :
L’événement Jeudis En’Chantés Iffendic a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté
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