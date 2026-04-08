Championnat de France Motocross Iffendic
Championnat de France Motocross Iffendic samedi 13 juin 2026.
Iffendic
Championnat de France Motocross
La Chambre au Loup, route de Saint Péran Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le 13 et 14 juin, le championnat de France de Motocross se tiendra sur le site motocross d’Iffendic.
Compétition Elite MX1-MX2 Junior Espoir. .
La Chambre au Loup, route de Saint Péran Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Championnat de France Motocross Iffendic a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté
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