Iffendic

Championnat de France Motocross

La Chambre au Loup, route de Saint Péran Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le 13 et 14 juin, le championnat de France de Motocross se tiendra sur le site motocross d’Iffendic.

Compétition Elite MX1-MX2 Junior Espoir. .

La Chambre au Loup, route de Saint Péran Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Championnat de France Motocross Iffendic a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté