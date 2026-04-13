Les pierres qui parlent : sur les traces de l’Abbaye oubliée, Mairie de Savigny, Savigny

Les pierres qui parlent : sur les traces de l’Abbaye oubliée 27 et 28 juin Mairie de Savigny Rhône

participation aux frais : 2 € – La tour et le musée ne sont pas accessibles en fauteuil roulant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Les pierres qui parlent : sur les traces de l’abbaye oubliée

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays 2026, l’association Savigny, Patrimoine d’Hier et de Demain, propose une balade originale à la découverte , dans le village, des pierres de réemploi issues de l’ancienne abbaye Saint-Martin démantelée après la Révolution française et utilisée comme carrière de pierres.

Si les bâtiments conventuels ont presque entièrement disparu du paysage, leurs matériaux, eux, sont toujours bien présents. Blocs taillés, chapiteaux sculptés, fragments de colonnes, encadrements moulurés, pierres gravées ou décorées : ces éléments remarquables ont été intégrés dans les maisons, les murets, les granges du bourg.

Une autre manière de raconter l’histoire

Cette visite guidée propose une lecture sensible et accessible de l’histoire locale. En levant les yeux et en observant attentivement les façades, les participants apprendront à repérer :

• les pierres sculptées remployées dans les murs d’habitation

• les éléments liturgiques transformés en matériaux de construction

• les blocs taillés révélant la qualité de l’ancienne abbaye

• les traces d’outils et marques de tâcherons

Chaque pierre devient alors un indice, un témoin discret d’un monument disparu mais toujours présent en fragments.

Au fil de la promenade, nous évoquerons :

• l’histoire de la fondation de l’abbaye

• son rôle spirituel, économique et social dans la région

• les bouleversements de la Révolution

• la vente comme Bien national

• la nouvelle destination de certains bâtiments religieux en carrière de pierres.

• et la diffusion de ses pierres dans tout le village mais aussi dans les musées locaux, nationaux et internationaux.

Un patrimoine modeste mais exceptionnel

Le patrimoine de pays est souvent discret, intégré au quotidien. Ici, il ne s’agit pas d’un monument spectaculaire intact, mais d’une mémoire disséminée. Cette balade invite à porter un regard neuf sur des façades que l’on croit connaître Les maisons du village deviennent un véritable musée à ciel ouvert.

Un parcours en deux temps

La visite, d’environ 1h00 à 1h30, se déroule dans les rues du village, avec plusieurs arrêts commentés.

Elle peut se conclure de deux manières, selon les conditions et les groupes :

1. Montée à la Tour de l’Horloge

Une des tours du XIIe siècle encore en élévation de l’ancienne abbaye. Depuis son sommet, les visiteurs pourront découvrir un point de vue exceptionnel sur le village et mieux comprendre l’implantation originelle de l’abbaye dans le paysage.

ou

2. Visite du musée lapidaire Antoine Coquard

Récemment rebaptisé en mémoire du premier conservateur qui, dès le XIXe siècle, eut l’intuition de sauvegarder les pierres sculptées de l’abbaye. Ce lieu rassemble les éléments les plus remarquables sauvegardés par Mr Coquard et d’autres savignois.

À travers cette balade, nous proposons une expérience à la fois historique, architecturale et sensible : apprendre à lire les murs, comprendre que le patrimoine ne disparaît jamais complètement, et découvrir que même les pierres ont une mémoire. Parce que notre village n’a pas perdu son abbaye : il l’a transformée.

Et ses pierres continuent de raconter son histoire.

Mairie de Savigny place du 8 mai 69210 Savigny Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/ »}]

Et si l’histoire de notre village ne se lisait pas seulement dans les archives… mais aussi dans ses murs. Une balade originale à la découverte des pierres de réemploi issues de l’ancienne abbaye. Abbaye visite guidée

Association Savigny Patrimoine d’Hier et de Demain