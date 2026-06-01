Un grand questionnaire « vrai ou faux » autour des expositions, Savigny 69210, Savigny

Un grand questionnaire « vrai ou faux » autour des expositions 19 et 20 septembre Savigny 69210 Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Savigny, patrimoine d’Hier et de Demain » vous invite à découvrir la Tour de l’Horloge, témoin majeur de l’ancienne abbaye et symbole du village.

Cette édition des JEP, consacrée notamment au thème « Patrimoine en péril », prendra ici tout son sens : la Tour fait aujourd’hui l’objet d’un projet de restauration et de sauvegarde. Ces journées seront l’occasion de sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine local et à l’importance de sa transmission.

Un grand questionnaire « vrai ou faux »

Pour petits et grands, un parcours ludique sous forme de questionnaire « vrai ou faux » proposera 40 questions inspirées des expositions sur la Tour présentes sur place.

Les participants devront démêler le vrai du faux à travers des anecdotes historiques, des faits insolites et des histoires parfois surprenantes autour de la Tour et du village.

Patrimoine vivant et ambiance conviviale

Parce que le patrimoine est aussi fait de traditions et de partage, une initiation à la bourrée 2 temps en ligne (danse traditionnelle) sera proposée au son de la vielle.

Savigny 69210 Savigny 69210 Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/ L’abbaye bénédictine Saint Martin de Savigny est attestée à partir des premières années du IXe siècle. Elle joua un rôle prépondérant dans l’histoire médiévale du Lyonnais jusqu’au XVIème siècle et fut supprimée peu de temps avant la Révolution Française.

La visite commentée pour groupes permet de découvrir les vestiges de l’abbaye : le musée lapidaire (qui abrite une centaine de sculptures classées), la tour de l’horloge (panorama sur le village et la région), les maisons de dignitaires (abbé, chamarier, cellérier), l’emplacement du cloître et de l’abbatiale, le chemin des rempart mais aussi l’église Saint André et des décors peints en trompe-l’œil sur certaines façades du village. Accès transports en commun : train jusqu’à Sain Bel (lignes Lyon St Paul / Sain Bel), à 2.5 km de Savigny.

Parking à côté de la Mairie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Savigny, patrimoine d’Hier et de Demain » vous invite à découvrir la Tour de l’Horloge, témoin majeur de l’ancienne abbaye et du au…

©Savigny, Patrimoine d’Hier et de demain