Les Pieuvres, Le Canal, Redon

Informations pratiques

Les Pieuvres Vendredi 20 novembre, 19h30 Le Canal Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Coincé·es dans les vestiaires d’une piscine, trois ados cabossé·es font feu de leurs peurs et de leur solitude. Sur un texte de Sophie Merceron, Guillaume Bariou compose une poésie sauvage sur l’amitié, l’imaginaire et la résistance, au moyen du dessin et de la musique.

Simon et Ulysse sont dans un centre pour les enfants « qui ne marchent pas droit ». Le premier entend la voix de son frère fantôme ; le second a parfois la gorge trop serrée pour respirer. Un jour, Ana surgit dans leur vie. Elle prétend avoir une pieuvre dans la tête. Pour porter l’écriture forte de Sophie Merceron, Guillaume Bariou et ses deux complices racontent, incarnent, fabriquent des totems. Au son d’une musique folk, électro-pop, avec la voix singulière de Nosfell, la pièce nous embarque dans un terrain vague utopique, un refuge adolescent face aux tempêtes du monde.

Avec le soutien du Fonds PARLA

Dans le cadre de Remixt, expérience artistique pour les collégien·nes de Loire-Atlantique

Le texte est édité à l’École des loisirs (2021).

Le Canal Place du Parlement, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/les-pieuvres-20112026-1830 »}]

Les Pieuvres Théâtre Spectacle vivant Mixt Nantes Théâtre En tournée en Loire-Atlantique