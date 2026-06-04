Redon

RDV des savoir-faire en Pays de Redon | Amarinage découvrir la restauration et le patrimoine batelier de Redon

2 Rue de la Goule d’Eau Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Animation dans le cadre des RDV du Savoir et du Savoir-Faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Venez découvrir l’association Amarinage connue sur le territoire du Pays de Redon pour ses restaurations et/ou constructions de bateaux traditionnels. Présentation des activités de construction et de rénovation de bateaux traditionnels. Travail du bois dans le cadre de la charpente de marine. Histoire maritime et fluviale de Redon, commerce et construction navale. Pendant la visite, sera aussi présenter l’histoire fluvio-maritime du Pays de Redon grâce à la construction d’une réplique d’un brick goélette du 19e siècle.

L’association propose d’organiser un atelier matelotage à la demande.

Cette visite comprend un accès pour les PMR.

Rendez-vous au 2 rue de la Goule d’Eau à Redon. .

2 Rue de la Goule d’Eau Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

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English :

L’événement RDV des savoir-faire en Pays de Redon | Amarinage découvrir la restauration et le patrimoine batelier de Redon Redon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE REDON