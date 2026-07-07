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AGENDA · Redon

Ciné Manivel Marathon Harry Potter Redon

vendredi 28 août 2026 · Redon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12 quai Jean Bart
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Ciné Manivel Marathon Harry Potter

12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

MARATHON HARRY POTTER du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026 !
Il y a des histoires qui finissent par nous appartenir. Harry, Hermione et Ron, nous ont accompagné pendant des années et ce week-end, on les retrouve comme on retrouve de vieux amis. Ciné Manivel fête ses 40 ans en vous invitant à vivre ou revivre les huit films de la saga, en trois jours, sur grand écran.

PASS MARATHON
8 FILMS = 39 €
Le pass est en vente à la billetterie du cinéma, des billets sont en vente à l’unité au tarif habituel sur notre site internet.   .

12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Ciné Manivel Marathon Harry Potter Redon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DE REDON

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