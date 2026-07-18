Informations pratiques

Redon

Ouverture de saison 26-27

Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous dès 19h pour une présentation des spectacles programmés cette saison. Puis Plastic Jesus vous fera danser sur le parvis du théâtre avec ses chansons électro à l’énergie punk. Sous ses doigts, les déchets ressuscitent et deviennent des instruments de musique. Un concert déjanté ! .

Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

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English :

L’événement Ouverture de saison 26-27 Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON