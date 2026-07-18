Ouverture de saison 26-27 Redon
vendredi 4 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Ouverture de saison 26-27
Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous dès 19h pour une présentation des spectacles programmés cette saison. Puis Plastic Jesus vous fera danser sur le parvis du théâtre avec ses chansons électro à l’énergie punk. Sous ses doigts, les déchets ressuscitent et deviennent des instruments de musique. Un concert déjanté ! .
Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
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English :
L’événement Ouverture de saison 26-27 Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON
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