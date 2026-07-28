LE FILM DU DIMANCHE SOIR Redon
vendredi 11 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
LE FILM DU DIMANCHE SOIR
9, RUE DE GALERNE Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 20:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Dans ce Film du dimanche soir , comme dans la baraque de cinématographe de ses aïeux, la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet The Wild Witness, premier western français de 1919 ; dont elle réalise en direct la totalité de la bande-son dialogues, musiques et bruitages. Mais à chaque changement de bobine, spectateurs et comédiens agissent sur l’histoire en cours. Jusqu’où cette interaction emportera le film, et le spectacle ? Cet hommage au 7ème art fait renaître le rendez-vous jubilatoire du film du dimanche soir qui faisait le bonheur de la toute la famille. .
9, RUE DE GALERNE Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
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English :
L’événement LE FILM DU DIMANCHE SOIR Redon a été mis à jour le 2026-07-28 par OT PAYS DE REDON
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