Informations pratiques

Redon

LE FILM DU DIMANCHE SOIR

9, RUE DE GALERNE Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Dans ce Film du dimanche soir , comme dans la baraque de cinématographe de ses aïeux, la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet The Wild Witness, premier western français de 1919 ; dont elle réalise en direct la totalité de la bande-son dialogues, musiques et bruitages. Mais à chaque changement de bobine, spectateurs et comédiens agissent sur l’histoire en cours. Jusqu’où cette interaction emportera le film, et le spectacle ? Cet hommage au 7ème art fait renaître le rendez-vous jubilatoire du film du dimanche soir qui faisait le bonheur de la toute la famille. .

9, RUE DE GALERNE Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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English :

L’événement LE FILM DU DIMANCHE SOIR Redon a été mis à jour le 2026-07-28 par OT PAYS DE REDON