Les Pigeonniers de la Limagne, Devant l’église, Surat

Les Pigeonniers de la Limagne Dimanche 28 juin, 15h00 Devant l’église Puy-de-Dôme

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de tours quelques peu étranges qui marquent le paysage de la Limagne : les pigeonniers.

Aussi variés de forme que de matériaux, ils constituent un patrimoine de premier plan.

Devant l’église RTE ETIENNE CLEMENTEL SURAT Surat 63720 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rlv.eu/sortir-bouger/rlv-terre-de-culture/patrimoine »}]

Balade commentée par un guide conférencier. visite pigeonnier

image générée par une IA