Les Pigeonniers de la Limagne, Devant l’église, Surat
Les Pigeonniers de la Limagne, Devant l’église, Surat dimanche 28 juin 2026.
Les Pigeonniers de la Limagne Dimanche 28 juin, 15h00 Devant l’église Puy-de-Dôme
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Partez à la découverte de tours quelques peu étranges qui marquent le paysage de la Limagne : les pigeonniers.
Aussi variés de forme que de matériaux, ils constituent un patrimoine de premier plan.
Devant l’église RTE ETIENNE CLEMENTEL SURAT Surat 63720 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rlv.eu/sortir-bouger/rlv-terre-de-culture/patrimoine »}]
Balade commentée par un guide conférencier. visite pigeonnier
image générée par une IA