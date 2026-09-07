Les pirates, de la fiction à l’archéologie, Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire, Sainte-Suzanne

Informations pratiques

Les pirates, de la fiction à l’archéologie Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire La Réunion

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire 2, rue de la Laïcité 97441 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne 97441 La Réunion La Réunion 0262 72 18 70 [{« type »: « phone », « value »: « 0262 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262 72 18 70 »}]

Conférence « Les pirates, de la fiction à l’archéologie. Résultats des fouilles archéologiques sur un authentique repaire de pirates a Madagascar » Animée par Jean SOULAT Archéologie Pirates