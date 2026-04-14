Les pires histoires d’amour du musée, Musée d’art et d’histoire, Genève
Les pires histoires d’amour du musée, Musée d’art et d’histoire, Genève jeudi 18 juin 2026.
Les pires histoires d’amour du musée Jeudi 18 juin, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00
Des amours contrariées d’Apollon aux coups de foudre de Zeus, en passant par la terrible histoire d’Andromède, venez découvrir les pires histoires d’amour du musée!
En compagnie de Julie Abbou-Brendel, historienne de l’art, et d’une interprète en LSF (langue des signes française)
Visite destinée au public sourd et malentendant
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229269613774>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en LSF
DR
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026