Les pires histoires d’amour du musée, Musée d’art et d’histoire, Genève

Les pires histoires d’amour du musée Jeudi 18 juin, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Des amours contrariées d’Apollon aux coups de foudre de Zeus, en passant par la terrible histoire d’Andromède, venez découvrir les pires histoires d’amour du musée!

En compagnie de Julie Abbou-Brendel, historienne de l’art, et d’une interprète en LSF (langue des signes française)

Visite destinée au public sourd et malentendant

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229269613774>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite en LSF

DR