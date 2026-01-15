Les Plaines Sonores Sault-Saint-Remy

Les Plaines Sonores

Haut du Chemin de Vauboiso Sault-Saint-Remy Ardennes

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass deux jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi soir, venez écouter Petit Biscuit ! Mais aussi Bianca Costa, Youpi Sunday, Glow Up ou encore Roland Cristal… La programmation complète sera dévoilée mi-février (14 artistes). Un festival écolo, rap et électro 1ère édition Une grande scène et une plus petite seront installées sur 10 hectares en pleine campagne pour accueillir jusqu’à 1500 festivaliers jour. Le site de Sault-Saint-Rémy va se métamorphoser en Champ Enchanté (portail monumental en forme d’épis, scènes organiques en bois et osier, lumières scintillant dans les herbes, sculptures végétales géantes…). Ce n’est pas un décor planté pour l’occasion, mais un écosystème agricole vivant qui pulse au rythme de la musique. Ici le territoire n’accueille pas le festival, il en devient le cœur battant. Zéro déchet, restauration 100% locale, énergies renouvelables, toilettes sèches la durabilité s’intègre dans chaque aspect de l’événement. Ateliers de sensibilisation et espaces pédagogiques prolongent l’engagement au-delà de la fête, transformant le festival en espace de transmission sur l’agriculture durable et la transition écologique . Cohésion sociale, créativité et fierté territoriale nourrissent chaque aspect de la programmation. Tous les bénéfices du stand de restauration seront reversés à l’association de préservation du patrimoine de Sault-Saint-Rémy pour financer la restauration du clocher de l’église du village. Camping sur place Org. Art’Dennesculture

Haut du Chemin de Vauboiso Sault-Saint-Remy 08190 Ardennes Grand Est contact@lesplainessonores.fr

English :

On Friday evening, come and listen to Petit Biscuit! Also: Bianca Costa, Youpi Sunday, Glow Up and Roland Cristal… The full program will be unveiled mid-February (14 artists). A green, rap and electro festival 1st edition A large stage and a smaller one will be set up on 10 hectares of open countryside to welcome up to 1,500 festival-goers day. The Sault-Saint-Rémy site will be transformed into a Champ Enchanté (monumental gates in the shape of ears of corn, organic wood and wicker stages, lights twinkling in the grass, giant plant sculptures…). This is not a set planted for the occasion, but a living agricultural ecosystem that pulses to the rhythm of the music. Here, the land doesn’t host the festival, it becomes its beating heart. Zero waste, 100% local catering, renewable energies, dry toilets: sustainability is integrated into every aspect of the event. Awareness-raising workshops and educational spaces extend the commitment beyond the festival, transforming the festival into a space for the transmission of information on sustainable agriculture and ecological transition. Social cohesion, creativity and territorial pride feed every aspect of the program. All profits from the food stand will be donated to the Sault-Saint-Rémy heritage preservation association, to finance the restoration of the village church tower. Camping on site Org. Art?Dennesculture

