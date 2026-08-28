Les Plaines Sonores Sault-Saint-Remy

Informations pratiques

Sault-Saint-Remy

Les Plaines Sonores

Haut du Chemin de Vauboiso Sault-Saint-Remy Ardennes

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass deux jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-04

Programmation à venir Un festival écolo, rap et électro 1ère édition Une grande scène et une plus petite seront installées sur 10 hectares en pleine campagne pour accueillir jusqu’à 1500 festivaliers / jour. Le site de Sault-Saint-Rémy va se métamorphoser en Champ Enchanté (portail monumental en forme d’épis, scènes organiques en bois et osier, lumières scintillant dans les herbes, sculptures végétales géantes…). Ce n’est pas un décor planté pour l’occasion, mais un écosystème agricole vivant qui pulse au rythme de la musique. Ici le territoire n’accueille pas le festival, il en devient le cœur battant. Zéro déchet, restauration 100% locale, énergies renouvelables, toilettes sèches la durabilité s’intègre dans chaque aspect de l’événement. Ateliers de sensibilisation et espaces pédagogiques prolongent l’engagement au-delà de la fête, transformant le festival en espace de transmission sur l’agriculture durable et la transition écologique . Cohésion sociale, créativité et fierté territoriale nourrissent chaque aspect de la programmation. Tous les bénéfices du stand de restauration seront reversés à l’association de préservation du patrimoine de Sault-Saint-Rémy pour financer la restauration du clocher de l’église du village. Camping sur place Org. Art’Dennesculture

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Haut du Chemin de Vauboiso Sault-Saint-Remy 08190 Ardennes Grand Est contact@lesplainessonores.fr

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English :

Upcoming Events: An Eco, Rap, and Electro Festival—First Edition A large stage and a smaller one will be set up on 10 hectares in the countryside to accommodate up to 1,500 festivalgoers per day. The Sault-Saint-Rémy site will be transformed into the Enchanted Field (a monumental gate shaped like an ear of wheat, organic stages made of wood and wicker, lights twinkling in the grass, giant plant sculptures…). This isn’t just a set designed for the occasion, but a living agricultural ecosystem that pulses to the rhythm of the music. Here, the land doesn’t merely host the festival—it becomes its beating heart. Zero waste, 100% locally sourced food, renewable energy, dry toilets: sustainability is woven into every aspect of the event. Awareness-raising workshops and educational spaces extend the commitment beyond the festival, transforming it into a space for learning about sustainable agriculture and the ecological transition. Social cohesion, creativity, and local pride fuel every aspect of the program. All proceeds from the food stand will be donated to the Sault-Saint-Rémy Heritage Preservation Association to fund the restoration of the village church’s bell tower. On-site camping. Organized by Art’Dennesculture

L’événement Les Plaines Sonores Sault-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-08-28 par Ardennes Tourisme