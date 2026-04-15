Les plantes aquatiques dans nos ouvrages, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Les plantes aquatiques dans nos ouvrages Mercredi 1 juillet, 09h30 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T09:30:00+02:00 – 2026-07-01T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T09:30:00+02:00 – 2026-07-01T10:30:00+02:00

L’étiquette « plantes aquatiques » réunit des végétaux très différents qui ont cependant un point commun, celui de vivre partiellement ou totalement dans l’eau ou dans un milieu humide.

A partir de publications scientifiques de savants genevois, dont la plus ancienne remonte au début du XIXe siècle, venez découvrir nous parcourrons quelques espèces emblématiques comme les algues vertes, les diatomées ou encore la Littorelle uniflore (Littorella uniflora).

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://plantes-aquatiques-dans-nos-ouvrages.eventwise.ch/inscription-9274/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Connaissez-vous les plantes aquatiques ? Découvrez quelques plantes aquatiques que nous étudions depuis plus de deux siècles au Jardin Botanique de Genève.

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