Les plantes comestibles de la vallée de la Trie

7 Rue de la Croix Ercourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

[Sortie nature]

Souvent utilisées comme ornement ou comme parfum naturel, certaines espèces de plantes peuvent également constituer un mets délicat. Au cours d’une sortie animée par Vianney Clavreul, guide nature Qualinat, venez découvrir les principales plantes comestibles de la Vallée de la Trie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/plantes-comestibles-de-la-vallee-de-la-trie/

7 Rue de la Croix Ercourt 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Often used as ornaments or natural perfumes, certain plant species can also be a delicacy. Join Qualinat nature guide Vianney Clavreul on a guided tour of the main edible plants in the Vallée de la Trie.

Good to know

Free

Duration: 3 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/plantes-comestibles-de-la-vallee-de-la-trie/

L’événement Les plantes comestibles de la vallée de la Trie Ercourt a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées