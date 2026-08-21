Les plantes et insectes au gré du vallon des Torrières, Vallon des Torrières, Neuville-sur-Saône

Informations pratiques

Les plantes et insectes au gré du vallon des Torrières Samedi 19 septembre, 15h00 Vallon des Torrières Métropole de Lyon

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade nature commentée, proposée par l’association Des Espèces Parmi Lyon.

Arrêts fréquents au gré des rencontres, exploration des différents milieux : prairies, lisières, boisements, ruisseau.

Inventaire participatif des plantes et insectes encadré par un.e intervenant.e, à l’aide de matériel pédagogique : filet à papillons, piluliers, livrets d’identification etc

Rendez-vous à 14h45 l’entrée du Chemin de la Source Camille (Parking du Complexe sportif Louis Travard à 1 km)

Vallon des Torrières Chemin de la Source Camille, 69250 Neuville-sur-Saône Neuville-sur-Saône 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/des-especes-parmi-lyon/evenements/balade-naturaliste-les-plantes-et-insectes-ens-torriere »}] Classé espace naturel sensible, le Vallon des Torrières présente des enjeux importants en termes écologique, paysager et historique. Il a vocation à être totalement protégé afin de conserver la faune et la flore dans leur état naturel. Ses 242 hectares sont situés sur les communes de Neuville-sur-Saône, de Montanay et de Genay. Accès à pied seulement par le Chemin de la Source Camille

Balade nature commentée, proposée par l’association Des Espèces Parmi Lyon.

©rezteb