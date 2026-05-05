Les plantes jouent les DJ, Génolhac, Génolhac
Les plantes jouent les DJ, Génolhac, Génolhac samedi 16 mai 2026.
Les plantes jouent les DJ Samedi 16 mai, 09h00 Génolhac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.biosphera-cevennes.fr »}]
Apprenez à fabriquer des instruments de musique à partir de végétaux, puis avec leurs sons, mixez et créez votre musique électronique comme un vrai DJ !
À voir aussi à Génolhac (Gard)
- Marchés des producteurs Génolhac Génolhac 1 juillet 2026