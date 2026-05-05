Les plantes jouent les DJ, Génolhac, Génolhac

Les plantes jouent les DJ Samedi 16 mai, 09h00 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.biosphera-cevennes.fr »}]

Apprenez à fabriquer des instruments de musique à partir de végétaux, puis avec leurs sons, mixez et créez votre musique électronique comme un vrai DJ !