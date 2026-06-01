Les Pléiades La Brûlatte samedi 27 juin 2026.

La Brûlatte

Les Pléiades

La Brûlatte Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 04:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les Pléiades sont de retour pour une 3e édition prometteuse !

Rendez-vous le 27 juin pour un festival en plein air pour tous avec une programmation éclectique, une restauration 100% mayennaise, et un spectacle pyromusical unique !

Festival local et convivial, Les Pléiades rassemblent autour d’artistes émergents et d’un spectacle pyromusicale exceptionnelle.

Cette année retrouvez sur scène Mac&Wester, Pistons, Avenir, Bloodflower et bien d’autres artistes aux univers différents à découvrir !

Sur place profiter d’une restauration 100% local. .

La Brûlatte 53410 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Les Pl%E9iades are back for a promising third edition!

L’événement Les Pléiades La Brûlatte a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME