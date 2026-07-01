Les plis des détours, Quartier Mérande-Joppet, Chambéry

Informations pratiques

Les plis des détours Samedi 19 septembre, 15h00 Quartier Mérande-Joppet Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers le quartier de Mérande-Joppet avec cette déambulation originale et poétique mêlant découverte du patrimoine, de l’architecture et geste artistique. Accompagnés par la Compagnie Pas de Loup et un guide-conférencier, découvrez l’extraordinaire du quartier à travers un parcours ponctué de performances dansées. Une expérience sensible et conviviale pour porter un nouveau regard sur le quotidien.

Quartier Mérande-Joppet Chemin des Moulins, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]

Journées européennes du patrimoine

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry