Les plus beaux corps du musée, Musée d’art et d’histoire, Genève

Les plus beaux corps du musée Jeudi 23 avril, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

De la déesse Aphrodite au héros Achille, en passant par un terrible cyclope, venez contempler les plus corps du musée!

En compagnie d’une historienne de l’art du MAH, de Julie Abbou-Brendel, historienne de l’art, et d’une interprète en LSF (langue des signes française)

Visite destinée au public sourd et malentendant

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229269613772>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite traduite en LSF

DR