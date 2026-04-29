Les plus belles de mai Quatre bars emblématiques du quartier Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Les plus belles de mai

Samedi 9 mai 2026 de 18h à 23h.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h30.

Samedi 16 mai 2026 de 18h à 23h30.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 16h.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 16h30. Quatre bars emblématiques du quartier Belle de Mai Bar Marius Bar de la Poste Les délices de Praia Bar Jo Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-29

Cet événement met en lumière la place des femmes dans le quartier de la Belle de Mai à travers des performances artistiques, chorégraphiques et festives.

Performances, poésie, stand-up, karaoké… Le début des festivités commence !



Retrouvez nous lors de 4 soirées (et bien plus encore) pour passer un moment festif et convivial !



Samedi 9 mai Bar Marius

11 rue François Barbini, 13003 Marseille

A partir de 18h Inauguration de la place aux femmes, place éphémère inaugurée par les habitantes.

18h15 “La mer danse en elles” Mariane Duquennoy-Savio et Ama Sofia la Fabrique du bonheur

Danse, Chant

Un duo chorégraphique et vocal puissant, entouré de participantes pour un rituel festif. Inspiré de quatre figures indociles de la Méditerranée, Didon la fondatrice, Circé la magicienne, Sayyida al-Hurra la reine pirate et Dalida l’icône populaire.

18h50 Faites entrer la patronne” Hayat El Benguiz

Talk

Rencontre poétique et mordante entre Hayat, une conférencière-stand-uppeuse de Félix Pyat, et Dominique, patronne du bar Marius, l’une des étoiles filantes de la Belle de Mai.

19h10 “Trouble” Adèle Diridollou , Emma Pocq et Camille Meyer Collectif Moÿ Moÿ

Danse et DJ set

Trois femmes débarquent, le bar devient piste de danse regards qui s’accrochent, corps qui s’élancent. Portées par la fièvre du disco, les performeuses livrent une danse joyeusement endiablée. Une seule chose à faire se laisser emporter.

20h15 Karaoké urbain intergénérationnel, Sing or Die

Venez chanter à plein poumons ! Un karaoké déjanté, entre cabaret pailleté et ambiance survoltée.







Vendredi 15 mai Cinéma le Gyptis

19h30 Phocéennes Roxane Tabatabay (2026)

5 portraits de jeunes femmes qui façonnent Marseille par leur engagement et leur énergie.

20h Précieus(e)s Film documentaire de Fanny Guiard-Norel (2025)

En adaptant “Les Précieuses ridicules” avec ses élèves, Cécile pensait réhabiliter ces premières féministes du XVIIe siècle, injustement oubliées. Ce projet la conduit aussi à sortir de sa propre invisibilité. Projection suivie d’un débat avec les Ceméa et les Échos du FIFE.







Samedi 16 mai Les Délices de Praia

18 rue Jobin, 13003 Marseille

18h Inauguration de la place aux femmes, place éphémère inaugurée par les habitantes.

18h15 “Infinitude”, Barbara Sarreau

Performance chorégraphique

Et si la Belle de Mai devenait un poème vivant ?

Infinitude traverse le quartier comme une danse sensible où les corps redessinent l’espace public. Entre fragilité et puissance la performance ouvre un instant rare être là, simplement.

18h50 Faites entrer la patronne” par Hayat El Benguiz

Talk

Une rencontre poétique et humoristique entre Hayat, une conférencière-stand-uppeuse de Félix Pyat, et Vanny, patronne des Délices de Praia, l’une des étoiles filantes de la Belle de Mai.

19h10 “L’impératrice”, Marie Khane Tomei

Performance chorégraphique

Intime et puissante, la performance révèle des corps en lutte, jusqu’à faire émerger l’Impératrice, celle que chaque femme porte en elle. Ancrée dans des héritages afro-descendants, la danse devient révolution le corps se libère, reprend pouvoir.

19h45 Percussi-ves. Yessaï, guidé par Marion Colard

Improvisation

Une déferlante de tambours au féminin. Les corps frappent, vibrent, répondent. Guidées par le rythme signé, les interprètes libèrent une énergie brute et contagieuse. Un espace où les femmes imposent leur battement.

21h DJ Marie Khane et Dance-floor

DJ set





Samedi 23 mai Bar Jo

41 rue Belle de Mai, 13003 Marseille

16h Les Belles de mai, Balade avec Nathalie Cazals, anthropologue

Une traversée du quartier sur les traces de femmes célèbres.

Départ du comptoir de la Victorine, sur inscription traverses.contact@gmail.com. (Retour au Bar Jo)

18h Inauguration de la place aux femmes, place éphémère inaugurée avec les habitantes.

18h15 “G.E.S.T.E.S” Magali Revest et Eva Félix Les voyageuses

Performance chorégraphique avec 5 participantes

Et si les enfants prenaient le pouvoir du mouvement ? Une danse libre, colorée et indocile qui bouscule les codes et réinvente l’espace public.

18h50 Faites entrer la patronne” par Hayat El Benguiz

Talk

Une rencontre poétique et humoristique entre Hayat, une conférencière-stand-uppeuse de Félix Pyat et Camille, patronne du Bar Jo, une des étoiles filantes de la Belle de Mai.

19h10“L’Orchestre Sauvage chante Le dictionnaire des Ogresses” de Mo Abbas

Conte et Musique

Une exploration joyeuse et jubilatoire de figures féminines transgressives, inquiétantes et délicieusement libres.

19h45 Briques Sarah Sobhi Najafabadi Cie Anahita

Solo danse

20h30 Danses Tahitiennes avec l’association MOERANI

Danse

Démonstration rythmée avec la participation de Camille, la patronne du Bar Jo.

21h EauVive et dance-floor urbain

DJ set







Vendredi 29 mai Place Caffo

Place Placide Caffo, 13003 Marseille

La Déferlante Bleue

16h30 Accueil & Goûter devant les Archives Municipales, rue Clovis Hugues

17h15 Départ pour rejoindre La Belle Fête de Mai

La rue passe au bleu ! Habitant·es, enfants et familles sont invité.e.s à rejoindre la parade en hommage aux cigarières de la Manufacture des tabacs. Slogans féministes, marionnette géante et mascotte du Festival Les Plus Belles de Mai une déambulation festive et collective où les luttes d’hier marchent avec celles d’aujourd’hui. Venez en bleu !

18h Arrivée Place Caffo Sur la trace des femmes libres par XAL Cie Texte hors Contexte





Du 4 au 8 mai Le Labo des Désirs

Le Labo des Désirs, espace d’expérimentation artistique et de mixité sociale, propose des ateliers ouverts à toutes et à tous. Venez participer à la création de performances collectives présentées dans le cadre du festival La mer danse en elles, L’Impératrice, G.E.S.T.E.S et Fête ta daronne.

Plus d’informations via ce lien https://www.ornicart.org/labo-des-desirs/





Vendredi 15 mai exposition photos

108 rue Belle de Mai, 13003 Marseille

18h Vernissage de l’exposition photos

Rendez-vous au Bar de la Poste, dirigé par Sophia, pour le vernissage de 15 grands tirages des Plus Belles de Mai, signés Jean-Claude Sanchis.

Exposition du 15 mai au 15 juin 2026





Les 20, 23 et 27 mai Ateliers Créatifs META 2 Les Plus Belles de Mai

A partir de 8 ans

Inscriptions et informations via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/meta-2/evenements/atelier-creation-de-pancartes-les-plus-belles-de-mai .

Quatre bars emblématiques du quartier Belle de Mai Bar Marius Bar de la Poste Les délices de Praia Bar Jo Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

This event highlights the place of women in the Belle de Mai district through artistic, choreographic and festive performances.

L’événement Les plus belles de mai Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille