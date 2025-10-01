Les pollutions industrielles au XIXe siècle, une perte de sens Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Conférence par Thomas LE ROUX, historien, chargé de recherche au CNRS – Centre de Recherches Historique (EHESS), en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 20 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

