Les Portes Ouvertes des ateliers d’artistes des LéZarts de la Bièvre (Paris 5e & 13e)

Les artistes des bords de Bièvre fêtent leur 25e anniversaire !

En 2026, cette nouvelle édition des Portes Ouvertes des LéZarts vient commémorer cet anniversaire exceptionnel. Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, les artistes vous invitent à pousser les portes de leurs ateliers et de divers espaces collectifs d’exposition (MVAC 13e, Césure, Centre Tinayre…) Préparez-vous pour une édition festive et haute en couleurs !

Un parcours ancré dans l’histoire : l’Association des LéZarts de la Bièvre prend sa source en 2001 et creuse son lit peu à peu le long du parcours de la rivière disparue ; elle arrose le tissu urbain des 5e et 13e arrondissements de Paris et permet à des artistes de montrer leurs oeuvres. Depuis 25 ans, cet événement célèbre la vitalité artistique de notre territoire. En ouvrant leurs ateliers, les créateurs vous dévoilent la diversité de leurs talents : dessins, peintures, gravures, sculptures, photographies, céramiques, mosaïques, œuvres textiles, etc.

Une déambulation entre art et patrimoine : cette 25e édition est une invitation à une véritable flânerie culturelle estivale. Au-delà de l’art, c’est un parcours singulier, riche en rencontres et en curiosités, qui vous mènera à la découverte des trésors cachés de nos quartiers : cours intérieures, jardins secrets, passages historiques et l’emblématique Petite Russie.

Les LéZarts s’associent avec l’association 13 en art pour célébrer la Nuit Blanche 2026. A cette occasion, certains ateliers seront ouverts plus tard (voir symbole) le samedi 6 et plusieurs événements se dérouleront jusque minuit au Conservatoire Maurice Ravel.

Depuis sa création, les LéZarts invitent des street-artistes pour leurs Portes Ouvertes. Des noms reconnus, comme Miss Tic, Seth, Speedy Graphito, J. Mesnager, P. Baudelocque, Nemo, Jeff Aérosol, Artiste-Ouvrier, Diffuz, Louyz, Charles Levalet et bien d’autres.

En 2026, c’est Philippe Baudelocque qui revient !

Le travail de Philippe Baudelocque, artiste pluridisciplinaire, est irrigué par des sources d’inspiration majeures pour lui : la place de l’humain sur Terre et dans l’Univers, la vie extraterrestre, l’interaction entre les différents règnes, la Connaissance, les structures et la poésie. En parallèle de son travail d’atelier, il multiplie les interventions dans l’espace public de Paris, Hong Kong, en passant par le Japon, l’Azerbaidjan ou le Kenya mais aussi dans des lieux de Connaissance. Qu’ils soient dans le domaine scientifique comme l’accélérateur de particules Synchrotron Soleil de Saclay, littéraires comme la BNF ou encore L’Etablissement Public Local d’Enseignement Adapt. Toulouse-Lautrec, à Vaucresson. Il est également invité à montrer son travail dans des institutions comme le Palais de Tokyo, le Centre des Monuments Nationaux ou la Bibliothèque Nationale de France.

De nouveaux échanges internationaux en perspective : les LéZarts de la Bièvre et BEIRA s’invitent mutuellement, inaugurant ainsi en 2026 un nouvel échange entre Paris et Rio de Janeiro : les artistes de l’atelier BEIRA représenteront la culture brésilienne à nos Portes Ouvertes 2026, les artistes des LéZarts porteront ensuite nos couleurs à Rio en 2027. > Atelier n° 10 du Circuit Val des Gobelins.

Les artistes des LéZarts de la Bièvre (Paris 5e et 13e) ouvrent leurs portes le week-end de la Nuit Blanche 2026 : venez les rencontrer les samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 20h !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00



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