Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Gordes
Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Gordes vendredi 26 juin 2026.
Gordes
Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron
Théâtre des Terrasses Gordes Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron fait étape à Gordes les 26 et 27 juin 2026 à 21h au Théâtre des Terrasses. Deux soirées musicales exceptionnelles autour du piano dans un cadre unique en plein air.
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Théâtre des Terrasses Gordes 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15
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English :
The Festival International de Piano de La Roque d?Anthéron makes a stopover in Gordes on June 26 and 27, 2026 at 9pm at the Théâtre des Terrasses. Two exceptional evenings of piano music in a unique open-air setting.
L’événement Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Gordes a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse