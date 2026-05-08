Gordes

Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron

Théâtre des Terrasses Gordes Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron fait étape à Gordes les 26 et 27 juin 2026 à 21h au Théâtre des Terrasses. Deux soirées musicales exceptionnelles autour du piano dans un cadre unique en plein air.

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Théâtre des Terrasses Gordes 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15

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English :

The Festival International de Piano de La Roque d?Anthéron makes a stopover in Gordes on June 26 and 27, 2026 at 9pm at the Théâtre des Terrasses. Two exceptional evenings of piano music in a unique open-air setting.

L’événement Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Gordes a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse