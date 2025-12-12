Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes Centre culturel Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe
Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes Centre culturel Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe vendredi 24 avril 2026.
Centre culturel Gérard Philipe 1 Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
2026-04-24
Venez découvrir des spectacles drôles avec de jeunes comédiens talentueux ! C’est l’occasion de passer un excellent moment. .
Centre culturel Gérard Philipe 1 Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 08 30 association.acteun@gmail.com
