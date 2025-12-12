Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes Centre culturel Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe

Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes

Centre culturel Gérard Philipe 1 Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Venez découvrir des spectacles drôles avec de jeunes comédiens talentueux ! C’est l’occasion de passer un excellent moment. .

Centre culturel Gérard Philipe 1 Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 08 30 association.acteun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes

L’événement Les Premières d’Acte Un Théâtres de jeunes Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Monts du Limousin