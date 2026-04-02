Saint-Médard

LES PREMIERS MOUVEMENTS

Saint-Médard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 11:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les ateliers tout-petits & parents !

Les premiers mouvements !

Ouvert à tous les enfants de 1 mois à 3 ans avec leurs parents Un moment d’exploration, de découverte et détente avec votre tout petit ! .

Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

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English :

Toddler & parent workshops!

L’événement LES PREMIERS MOUVEMENTS Saint-Médard a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE