LES PREMIERS MOUVEMENTS Saint-Médard
LES PREMIERS MOUVEMENTS Saint-Médard vendredi 26 juin 2026.
Saint-Médard
LES PREMIERS MOUVEMENTS
Saint-Médard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 11:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Les ateliers tout-petits & parents !
Les premiers mouvements !
Ouvert à tous les enfants de 1 mois à 3 ans avec leurs parents Un moment d’exploration, de découverte et détente avec votre tout petit ! .
Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
Toddler & parent workshops!
L’événement LES PREMIERS MOUVEMENTS Saint-Médard a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE