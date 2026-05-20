Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard Saint-Médard
Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard Saint-Médard dimanche 2 août 2026.
Saint-Médard
Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard
Place de la Vierge Saint-Médard Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L'association Chomiar Nostre Païs organise sa traditionnelle brocante et vide-greniers le dimanche 2 Août 2026 à Saint-Médard.
L’événement aura lieu toute la journée au bord du Vert, place de la Vierge, dans un cadre bucolique et rafraîchissant.
L'association Chomiar Nostre Païs organise sa traditionnelle brocante et vide-greniers le dimanche 2 Août 2026 à Saint-Médard.
L’événement aura lieu toute la journée au bord du Vert, place de la Vierge, dans un cadre bucolique et rafraîchissant.
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Place de la Vierge Saint-Médard 46150 Lot Occitanie +33 6 83 33 10 16 chomiar@orange.fr
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English :
L'association Chomiar Nostre Païs is organizing its traditional flea market and garage sale on Sunday, August 2, 2026 in Saint-Médard.
The event will take place all day long on the banks of the Vert, Place de la Vierge, in a bucolic and refreshing setting.
L’événement Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard Saint-Médard a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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