Saint-Médard

Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard

Place de la Vierge Saint-Médard Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L'association Chomiar Nostre Païs organise sa traditionnelle brocante et vide-greniers le dimanche 2 Août 2026 à Saint-Médard.

L’événement aura lieu toute la journée au bord du Vert, place de la Vierge, dans un cadre bucolique et rafraîchissant.

L'association Chomiar Nostre Païs organise sa traditionnelle brocante et vide-greniers le dimanche 2 Août 2026 à Saint-Médard.

L’événement aura lieu toute la journée au bord du Vert, place de la Vierge, dans un cadre bucolique et rafraîchissant.

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Place de la Vierge Saint-Médard 46150 Lot Occitanie +33 6 83 33 10 16 chomiar@orange.fr

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English :

L'association Chomiar Nostre Païs is organizing its traditional flea market and garage sale on Sunday, August 2, 2026 in Saint-Médard.

The event will take place all day long on the banks of the Vert, Place de la Vierge, in a bucolic and refreshing setting.

L’événement Brocante/Vide-greniers à Saint-Médard Saint-Médard a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot